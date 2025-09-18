Bolu'da tarihi konakta yangın

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi'nde yer alan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı, gece saatlerinde çıkan yangında kül oldu.Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, Osmanlı döneminden kalma ahşap yapıda kısa sürede büyüyerek tüm konağı kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak konak, tamamen kullanılamaz hale geldi.1850'li yıllarda inşa edilen Keyvanlar Konağı'nın, Mudurnu'nun en önemli tarihi yapılarından biri olduğu belirtildi. Bir dönem otel olarak hizmet veren konak, yaklaşık iki yıl önce konaklama faaliyetlerini durdurmuştu.Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.