Altın Dolu Kutuyu Aldı Kayıplara Karıştı!

Eskişehir Kumlubel Mahallesi Yavuz Sokak'ta yaşayan 35 yaşındaki inşaat işçisi Adem Arslan ve ailesinin birikimi, çocuk oyunuyla sokak üzerinde kayboldu. Ailenin en küçük çocuğu M.H.A. (6), içinde 5 çeyrek altın bulunan kutuyu evin penceresinden aşağı attı; kısa süre sonra kutu kayboldu.Aile, köyden döndükten sonra henüz eşyalarını yerleştirmemişti. Altınların konulduğu kutu evin içinde bir yere bırakılmıştı. Annenin fark etmeden oynayan çocuğun kutuyu camdan dışarı attığını söylemesi üzerine arama yapıldı fakat kutu bulunamadı.Ev sahibinin güvenlik kameralarını incelemesiyle, sokaktan geçen bir kadının kutuyu aldığı anlar ortaya çıktı. Görüntülere göre kadının kucağında bir çocuk vardı; kadının çocuğu indirdikten sonra kutuyu ayağıyla tekmeleyip eline aldığı, kutuyu açıp içindeki altınları çantasına koyarak uzaklaştığı görüldü.Arslan, yıllarca çalışarak biriktirdiği ve bir kısmını araba almak ve akrabasının ameliyat masrafları için ayırdığı altınların kaybolduğunu söyledi. Birikimin kaybının kendileri için büyük üzüntü olduğunu belirten Arslan, hem maddi hem manevi zorluk yaşadıklarını aktardı.Olayla ilgili duygularını paylaşan Arslan, alan kişiye seslenerek, vicdanlı davranıp altınları iade etmesini istedi. Aile, bir akrabanın ameliyat masraflarını karşılamak üzere bu parayı kullanmayı planladıklarını, şimdi büyük tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri emniyete verilirken yetkililer, zanlının tespit edilmesi için incelemelerini sürdürüyor.