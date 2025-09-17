Milletin Adamı İdam Edileli Tam 64 Yıl Oldu!

Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak çalınan 27 Mayıs 1960 darbesinin en büyük kurbanı olan Başbakan Adnan Menderes, 64 yıl önce bugün idam edildi. Ezanı aslına çevirmek başta olmak üzere millet ile devlet arasında yeniden gönül köprüleri kuran Menderes, cunta mahkemelerindeki tiyatro yargılamaları sonucu idama mahkûm edildi. 17 Eylül 1961 günü de İmralı Adası'nda darağacına çıkarıldı. 17 Eylül de Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçti.Menderes, Yunanlıların İzmir'i işgal etmesi üzerine kurulan Ay-Yıldız direniş örgütünün liderleri arasında yer aldı. Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği başarıdan dolayı İstiklal Madalyası'yla onurlandırılan Menderes, Aydın ziyareti sırasında Atatürk'le tanışma fırsatı buldu.1931 seçimlerinde bizzat Atatürk'ün emriyle listeye konularak aday yapılan Menderes, milletvekili seçildi.Menderes, 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurdu. Dört yıl sonra yapılan seçimlerde partisini iktidara taşıdı. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde yüzde 53'le rekor oy aldı. Seçimin akabinde Celal Bayar da Cumhurbaşkanı oldu,10 yıl sürecek Demokrat Parti iktidarı resmen başladı. Uzun yıllar boyu süregelen ezanın Türkçe okunması uygulamasına son verdi. Menderes'in ezanı aslına uygun okutması, milletle arasında sarsılmaz bir gönül bağı kurdu.Menderes döneminde ardı ardına ağır sanayi atılımları gerçekleşti. Tarım alanında hızlı bir makineleşme başladı, karayollarına ve ulaşım ağına hız verildi, barajlar yapıldı ve ülke hızlı bir kalkınma sürecine girdi.Adnan Menderes'in idamından biraz önce bir asker vasıtasıyla gizlice gönderdigi mektubu, aslında yaşananların özeti gibiydi. Menderes mektupta, kendisini idam edenlere, 'Sizlere dargın değilim, sizin ve diğer zevatın iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. (...) Dirimden korkmayacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vererek, Adnan Menderes'in ölümü sizi ebediyete kadar takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Ama buna ragmen merhametim sizlerle beraberdir.TARİHLER 27 Mayıs 1960'ı gösterdiğinde, toplumsal hafızamızda ağır yaraya neden olan darbe gerçekleşti. Menderes ve Demokrat Partili arkadaşlarının yargılanmalarına 14 Ekim 1960'ta Yassıada'da başlandı. Yargı süreci 15 Eylül 1961'de tamamlandı ve Menderes'in idamına karar verildi. 17 Eylül 1961 günü Menderes, İmralı Adası'nda darağacına çıkarıldı. 11 Nisan 1990'da TBMM tarafından kabul edilen kanunla Adnan Menderes ve arkadaşlarına itibarları iade edildi.