Balıkesir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde
Gönen ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde saman balyalarında çıkan yangın, Gönen Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Gönen ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde, saman balyalarında yangın çıktı...
Gündoğdu Mahallesi'nde depolanan saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Gönen Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında çevreye sıçrama riski önlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
