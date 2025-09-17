  • USD: 41,23 - 41,31
  • EURO: 48,49 - 48,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

Gönen ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde saman balyalarında çıkan yangın, Gönen Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekleme: 17.09.2025 - 10:14 Güncelleme: 17.09.2025 - 10:15 / Editör: Atilla Özbir
Balıkesir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerindeBalıkesir'in Gönen ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde, saman balyalarında yangın çıktı...

Gündoğdu Mahallesi'nde depolanan saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Gönen Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında çevreye sıçrama riski önlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde