Balıkesir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

Balıkesir'in Gönen ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde, saman balyalarında yangın çıktı...Gündoğdu Mahallesi'nde depolanan saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Gönen Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.Yangında çevreye sıçrama riski önlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.