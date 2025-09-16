Türkiye'nin de imzası var: Sumud Filosu'na ilişkin yeni açıklama

İnsani yardım gemisi Gazze için yolda...Tunus'un Binzert Limanı'nda bekleyen Küresel Sumud Filosu tekneleri, Gazze'ye doğru yola çıktı.ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN KATILIMCIHareket eden tekneler, açık denizde başkent Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'ndan ayrılan teknelerle buluşacak.Gemilerde Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Pakistan, Hindistan, Malezya ve Avrupa ülkelerinden katılımcılar yer alıyor.AÇIKLAMA YAYIMLANDIDışişleri Bakanlığı, Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İrlanda, Libya, Malezya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Katar, Umman, Slovenya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya Dışişleri Bakanları, kendi vatandaşlarının da katılım sağladığı bir sivil toplum girişimi olan Küresel Sumud Filosu'nun güvenliği konusunda endişelerini dile getirdiği bir yazılı açıklamada bulundu.16 ülke tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı ve Filistin halkının acil insani ihtiyaçları ile Gazze'deki savaşın durdurulması gereğine dair farkındalık oluşturmayı amaçladığını bildirmiştir. Barış ile insani yardımın ulaştırılması hedefleri, uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka saygı ilkesiyle birlikte, Hükümetlerimiz tarafından paylaşılmaktadır.Bu nedenle, Filoya karşı her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınılması, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası sularda gemilere saldırı veya yasa dışı gözaltı dahil uluslararası hukukun ve Filoya katılanların insan haklarının ihlal edilmesinin sorumluluk doğuracağını hatırlatıyoruz.'YOLCULUĞUNA 31 AĞUSTOS'TA BAŞLADIKüresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye drone saldırısı düzenlenmişti.Filonun Tunus'tan çıkışının ertelenmesinin ardından İspanya'dan gelen tekneler, 11 Eylül'de ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentindeki limana geçmişti.EN KALABALIK GAZZE FİLOSUKüresel Kararlılık Filosu'na 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist katılıyor.Filoda; Özgürlük Filosu Koalisyonu, Küresel Gazze Hareketi, Mağrib Kararlılık Konvoyu ve Malezya merkezli Kararlılık Nusantara organizasyonu yer alıyor.Bu yönüyle filo, şimdiye dek Gazze'ye ulaşmayı hedefleyen en büyük uluslararası insani yardım girişimi olma özelliği taşıyor.