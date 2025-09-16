Sahipsiz Mezar Panik Yarattı! Arazide Bulundu...

Eskişehir'in İmdat Sokak bölgesinde, boş bir arazide garaj kapısının önüne bırakılmış bir mezar, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.Mezarın ne zaman ve kim tarafından bırakıldığı henüz bilinmezken üzerinde isim yazılı taş bulunması, mahalle sakinlerinin merakını artırdı.Mezar, çevrede tedirginlik yaratırken, estetik açıdan da göze hoş görünmeyen bir görüntü oluşturdu. Mahalle sakinleri, durumun bir an önce açıklığa kavuşmasını bekliyor.