Sahipsiz Mezar Panik Yarattı! Arazide Bulundu...
Boş bir arazide görülen ve üzerinde isimli taşı bulunan mezar, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.
Eskişehir'in İmdat Sokak bölgesinde, boş bir arazide garaj kapısının önüne bırakılmış bir mezar, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
KİM, NE ZAMAN BIRAKTI BİLİNMİYOR
Mezarın ne zaman ve kim tarafından bırakıldığı henüz bilinmezken üzerinde isim yazılı taş bulunması, mahalle sakinlerinin merakını artırdı.
MAHALLELİ TEDİRGİN
Mezar, çevrede tedirginlik yaratırken, estetik açıdan da göze hoş görünmeyen bir görüntü oluşturdu. Mahalle sakinleri, durumun bir an önce açıklığa kavuşmasını bekliyor.