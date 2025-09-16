Investco Holding’e borsa operasyonu: 14 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.14 GÖZALTISoruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler inceleniyor. Tespit edilen 14 şüpheli bugün düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.