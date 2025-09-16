İBB'nin Otobüsü Alev Aldı! Trafik Kilit, Halk Sabahın Köründe Perişan Oldu...
Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs durağında yanan metrobüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Trafiğin oluştuğu olayda, can kaybı yaşanmaması tek teselli oldu.
İstanbul'da ulaşım sorunu sürüyor.
Yanan metrobüsler, arıza yapan otobüsler...
Bu sabah saatlerinde yanan metrobüslere bir yenisi daha eklendi.
Yangın, D-100 karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs durağında, saat 07.00 sıralarında meydana geldi.
YOLCULAR HIZLA TAHLİYE EDİLDİ
Edirnekapı istikametinde yolcuları ile birlikte seyir halinde olan metrobüs, durağa geldiğinde motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Şoför dumanları gördü ve yolcuları hemen tahliye etti.
EKİPLER YANGINA HIZLA MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan metrobüse müdahale edip yangını söndürdü.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Yangın nedeniyle D-100 karayolunun Haliç istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken metrobüste hasar oluştu.