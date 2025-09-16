Dünya rekorunu kırarak 29 dakika nefesini tutmayı başardı! “20. dakikadan sonra…”

Çoğu insan nefesini yalnızca birkaç saniye ya da en fazla birkaç dakika tutabilirken, özel eğitimlerden geçen serbest dalgıçlar adeta 'süper' yeteneklerini sergileyebiliyor.Diyafram solunumu, kardiyovasküler egzersiz ve meditasyon gibi hem fiziksel hem de zihinsel çalışmalar sayesinde bu olağanüstü başarılar mümkün hale geliyor.Başarısının ardından konuşan Maričić, 'Kasılmalar nedeniyle fiziksel olarak, özellikle diyaframım için çok zorlayıcıydı ama zihinsel olarak pes etmeyeceğimi biliyordum. 20 dakikadan sonra her şey en azından zihinsel açıdan daha kolaylaştı' dedi.Nefes tutulduğunda kandaki oksijen seviyesi düşerken, karbondioksit seviyesi yükselir. Bu durum diyaframın istemsiz kasılmalarına ve nefes alma refleksinin tetiklenmesine yol açar.Eğitimli serbest dalgıçlar ise bu refleksi mümkün olan en son ana kadar bastırmayı başarır.Maričić, normalde su altında nefesini 8-10 dakika tutabiliyor. Ancak rekor denemesi öncesinde yaklaşık 10 dakika saf oksijen soluyarak, kanındaki oksijen seviyesini olağanüstü ölçüde artırıyor.Bu yöntem süreyi ciddi biçimde uzatırken, aynı zamanda oksijen zehirlenmesi riski nedeniyle oldukça tehlikeli kabul ediliyor.