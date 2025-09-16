Barbar İsrail Neden Durmuyor! İşte O Poz...

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, hem açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor hem de soykırıma karşı durmaya çalışıyor.Orta Doğu'da terör estiren İsrail, alçak planları için Gazze'de yeni bir katliama girişti. Gazze'ye kara harekatını genişletti. Siyonist ordunun hamlesine karşılık ise dünyadan yine cılız tepkilerinde dışında bir adım gelmedi.Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan AHaber canlı yayınında konuya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Tercan, soykırıma karşı en ciddi hareket eden ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, ABD'nin İsrail soykırıma arka çıktığını belirtti.'Gazze ve dünya için çok acı. İşgal tamamen başladı. Bundan sonra Gazze'de uluslararası camia müdahalede bulunmazsa, Gazze planı gerçekleşecek. Bu sadece Gazze ile mi kalacak? Maalesef Batı Şeria'da da benzer bir işgali yapacaklar. Bunun onayı geldi, Marco Rubio'nun gelmesi ağlama duvarında durması dünyaya poz vermesi ABD'nin İsrail ile birlikte çalıştığının en büyük göstergesi...Dünya susuyor. Dünya sustukça işgal daha da artacak. Buradaki ABD'nin tutumu daha önemli diye konuşmuştuk, medyada pek çok tartışma... Biz burada gördüğümüz sahnelerin benzerlerini birkaç sene önce Irak'ta da gördük. ABD askerleri yaptılar. Irak'a müdahale ettiler demokrasi adına en büyük zulmü ABD askerleri yaptı. Biz şimdi ABD'nin vicdanına sığınıyoruz, burada acaba arabulucu olacaklar mı? acaba Hamas ve İsrail arasında ateşkes gerçekleşecek mi diye konuşuyoruz. Oysa İsrail ve Amerika iyi polis - kötü polis oynuyorlar.En ciddi hareket eden Türkiye'ydi. Suriye'ye bugün ABD'liler giremedilerse ve İsrail'in olmadıysa Suriye bugün Türkiye sayesindedir. Bu çok önemli... Arap ülkeleri reaksiyon göstermiyor çünkü petrollerini ABD'ye satıyorlar. Bağımsız olan Türkiye Cumhuriyeti var. Sayın Erdoğan'ın yaptığı dünkü açıklamalar çok güzeldi. Dedi ki 'Ekonomik ve savunma sanayii olarak bütünleşmemiz lazım' Mısır'ın anlattığı gibi ordu kurmak şeklinde değil. Mısır 2 yıldır Refah kapısını kapalı tutarak en büyük eziyeti yapıyor... Katar'daki DOHA saldırısı oldu, her ne kadar ABD ile kol kola girdiyse de saldırıdan kurtulamadı. ABD kendi eliyle orayı bombalattı. Sıra Mısır'a da geliyor. ABD'nin durdurulması lazım. İsrail'e ABD tarafından düzenli para ve mühimmat geliyor.'