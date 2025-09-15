Kılıçdaroğlu'na Sert Sözler! 'Alevileri Sömürdü'

Bugün CHP için karar günü.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşanan şaibeler nedeniyle açılan davada mahkeme, bugün kararını açıklayacak.Duruşmanın ertelenmesi de olasılıklar arasında yer alırken, mutlak butlan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tekrar işbaşına gelmesi bekleniyor.Çevresinin gelecek bir mutlak butlan kararını kabul edeceğini sık sık kamuoyuna ilan ettiği Kılıçdaroğlu daha şimdiden CHP'lilerin hedefinde.TV kanallarında Özgür Özel'e yakın isimler gece boyu Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken onlardan biri de CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar oldu.Halk TV'de katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu için sert ifadeler kullanan Sağlar, şunları söyledi:'Yarın atayabilirler. Atarlarsa Kemal Kılıçoğlu'nun kim olduğunu bütün toplum anlayacaktır.Alevi-Bektaşi inancına sahip bir insan olarak da bunu altını çizerek söylüyorum çünkü 13 yıl Alevi Bektaşileri sömürerek işbaşında kaldı Kemal Kılıçdaroğlu.Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Yavuz Sultan Selim'in yaptığından daha büyük kötülüktür.Yaptığı şu anki durum da hepinizin söylediği 'Niye bunu söylemiyor' dediği de onun yapısından karakterinden kaynaklanıyor.'