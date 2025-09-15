Kılıçdaroğlu Cephesinden Açıklama! 'Ahlaksızca İftiralar'

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme, duruşmayı 24 Ekim'e erteledi.CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatıldı. Öte yandan, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 4'üncü duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, İstanbul 72'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle ilgili dava dosyasının gönderilmesi için yazı yazıldığını, davalı vekillerin ise dava konusuyla ilgili bilirkişilerce hazırladığı hukuki görüşlerini dosyaya sunduğunu bildirdi.Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava süreciyle bir ilgilerinin bulunmadığını, Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye zarar vermemek için sessiz kaldığını, açıklama yapmak istemediğini söyledi.Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinin önünde, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava sürecine yönelik açıklama yaptı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye zarar vermeme iradesiyle sessiz kaldığını, açıklama yapmak istemediğini vurgulayan Çelik, 'Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermemek iradesi altında sessiz kaldı, açıklamalar yapmak istemedi. Ancak sayın genel başkanımızın elbette düşündüğü, yazdığı ve ifade etmek istediği çok şey vardı, hala var ve gelecekte de olacak.' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun 'ahlaksızlığın kurumsallaşması' başlıklı yazılarının, dış politika ile ilgili makalelerinin olduğunu ve halen bu konular üzerine çalıştığını belirten Çelik, şunları kaydetti:'Cumhuriyet Halk Partisi'ne, genel başkanımızın zarar verme iradesinin olmayacağının bilinmesi lazım. Ancak o kadar kötü bir süreçle karşı karşıya kaldık ki, bazı televizyoncuların, bazı gazetecilerin yalanlarıyla karşı karşıya kaldık. Ahlaksızca iftiralarla karşı karşıya kaldık. Genel Başkanımızın bu 'mutlak butlan' kararının çıkmasıyla birlikte 'genel merkeze gideceği, orada yataklar alınacağı' gibi ahlaksızca açıklamalar yapıldı.'Mutlak butlan' davası, Genel Başkanımızın gündemi değildir, dava Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılmadı. Yürütülen soruşturmalarla ilgili Sayın Genel Başkanımızın hiçbir bilgisi ve ilgisi olmadı. Israrlı bir biçimde partiye zarar verecek her yaklaşımın ötesinde durmaya çalıştı. Ancak bu anlaşılmadı, bazı siyasilerin yönlendirmesiyle olsa gerek ve birçok gazetecinin, yalanlarıyla, iftiralarıyla ısrarlı bir biçimde karşı karşıya kalındı. Özellikle geçmişte çıkmakta saygı duyduğumuz, onur duyduğumuz televizyon kanallarının ahlaksızlıkları ile karşı karşıya kaldık. Yalan bilgilerden, ahlaksız değerlendirmelerden uzak durulması gerekiyor.'Çelik, 'Genel Başkanımız net bir şekilde kurultay özelinde açılmış davalar ve partiye zarar verici yaklaşımlar içerisinde olmayacağını söylemeye çalıştı, bu yüzden sustu, elbette konuşabilirdi ama anlaşılmadı. Genel başkanımız olağanüstü kurultay ya da olağan kurultayın iptali özelindeki dava süreçleri ile ilgili hiçbir açıklama yapmayacaktır. Zira bu davaların bizimle ilgisi gerçekten yok, ilgimiz bulunmamaktadır.' diye konuştu.Dava sürecinde Çukurambar Mahallesi'ndeki evinde bulunan Kılıçdaroğlu, dava kararının ardından çalışma ofisine geçerek çalışmalarını ofisinde sürdürdü.