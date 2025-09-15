Duruşmaya 1 hafta kalmıştı! Kartalkaya davasında savcılık mütalaasını mahkemeye sundu

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Otel sahibi Halit Ergül ve üç yönetici için “olası kastla 78 kişiyi öldürmek” suçundan ceza talep edilirken, Ergül’ün eşi ve kızları hakkında “bilinçli taksir”den cezalandırma istendi.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin, savcılık 22 Eylül'de yapılacak ikinci duruşma öncesi esas hakkındaki mütalaasını Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu.Savcının mütalaasında tutuklu sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve muhasebe müdürü Kadir Özdemir için 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla yaralamak suçundan ceza talep edilirken, Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında ise 'Bilinçli taksirle ' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.