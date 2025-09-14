Turistin Cüzdanını Çaldı! Tutuklandı...

İstanbul Fatih Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir giyim mağazasında yaşanan hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Mağdur Y.B.M., çantasındaki cüzdanın mağaza içinde çalındığını belirtti.Mağdur, çantasında 1400 avro, 400 lira ve banka kartlarının bulunduğunu bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlığın el çabukluğu ve yankesicilik yöntemiyle gerçekleştirildiğini tespit etti.Kimliği A.A. (28) olan şüphelinin çeşitli suçlardan 42 kaydının bulunduğu belirlendi. Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin alışveriş yapan turistin çantasındaki cüzdanı el çabukluğuyla çaldığı görülüyor.