Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başladı Mı? Başvurular Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı, 18 bin kişilik personel alımı için ikinci tercih sürecine hazırlanıyor. Mayıs ayında tamamlanan ilk atamaların ardından adayların ilgisi şimdi yeni tercihlere yöneldi. Başvuru takvimi ve kadro dağılımına dair bilgileri öğrenmek isteyenler süreci yakından takip ediyor. Kesin detaylar ise ÖSYM tarafından yayımlanacak güncel tercih kılavuzu ile duyurulacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ikinci tercih dönemi hangi tarihte başlayacak?Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı ikinci personel alımı için kesin tarihleri henüz açıklamadı. Uzmanlar ve yetkililer, alım ilanının eylül veya ekim ayında yayımlanabileceğini tahmin ediyor. Başvuruların ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemi üzerinden alınması ve adayların KPSS puanlarına göre sıralanması öngörülüyor.Bakan Memişoğlu da yaptığı açıklamada, ikinci personel alım sürecinin eylül ayında başlamasının planlandığını ifade etmişti.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, önceki 19 bin personel alımında kadro ve branş dağılımı netleşmiş ve alıma dahil olacak meslek grupları belirlenmişti.Bakan Memişoğlu, yayımlanan kılavuzda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerinin alım kapsamına dahil olduğunu belirtmişti.Henüz 18 bin kişilik ikinci alım için hangi branştan kaç kişinin alınacağı resmi olarak açıklanmasa da, ilk alımdaki kadro dağılımına benzer bir yapının uygulanması bekleniyor.KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.