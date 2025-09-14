Altında Son Durum! İşte Güncel Fiyatlar...

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, gelecek hafta gözler Fed'in para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Son enflasyon verisinin ardından tarifelerin fiyat artışları üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı kalabileceğine yönelik güven oluşmasıyla birlikte Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaların belirginleştiği görüldü. Peki, altın fiyatları bu gelişmelerden nasıl etkilendi?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, gelecek hafta gözler Fed'in para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Emtia tarafında ise altının ons fiyatı geçen hafta 3 bin 674,48 dolara çıkarak en yüksek seviyesini yukarı taşıdı. Ons altın haftayı yüzde 1,6 artışla 3 bin 643 dolarda tamamladı. Artan faiz indirimi beklentileriyle gümüşün ons fiyatı 42,3 doları test ederek son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Peki, altın fiyatları bu gelişmelerden nasıl etkilendi?Alış: 4.844,87Satış: 4.845,64Alış: 3.642,43Satış: 3.643,85Alış: 7.751,80Satış: 7.922,63Alış: 31.007,18Satış: 31.593,59Alış: 32.010,00Satış: 32.207,00Alış: 15.455,14Satış: 15.845,25Alış: 31.007,18Satış: 31.593,59Alış: 32.549,50Satış: 33.368,75Alış: 2.697,82Satış: 3.713,74Alış: 4.479,45Satış: 4.712,00