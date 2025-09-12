Naci Görür’den kritik deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir!

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her geçen gün farklı şehirlerde depremler meydana gelmeye devam ederken uzmanlar açıklamalarıyla dikkat çekiyor.Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 11 Eylül sabah saat 08.32'de Ankara Kalecik merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.Derinliğinin 11 kilometre olduğu deprem hakkında deprem uzmanlarından uyarılar peşi sıra gelirken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarıyla dikkat çekti.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER ÜRETEBİLİR!Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür yaşanan depremlerin ardından sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile dikkat çekerken Ankara'da meydana gelen depremin ardından 'Bu zon büyüklüğü 7'ye varan deprem üretebilir' uyarısında bulunarak endişe yarattı.Görür sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, 'Dağdemir-Kalecik/Ankara'da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7'ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun.' İfadelerini kullandı.