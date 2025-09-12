Devlet Bahçeli 'Bana Kalsa Kapatırım'...

Sosyal medyaya ilişkin mesaj veren Devlet Bahçeli, "Kökü kazınmalı" dedi. Bahçeli, "Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor" diye de ekledi.

Sosyal medya, doğru kullanılmadığında bazı olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.Özellikle çocukların güvenli sitelerde gezinmeleri de oldukça önemli..Gündemdeki birçok konu da şimdilerde sosyal medyada belirlenirken, MHP Lideri Devlet Bahçeli'den bir çıkış geldi.Bahçeli, son verdiği röportajda gelen soru üzerine, sosyal medyaya dair bir değerlendirme yaptı.Sabah'a konuşan Bahçeli, sosyal medyaya ilişkin şöyle dedi:'Sosyal medyanın kökü kazınmalı.Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor.Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım.'