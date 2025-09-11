MSB'Den Açıklama! Saldırı Alçakça...

Milli Mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü de kutlayan Aktürk, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadele kahramanlarını, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmetle andı.Aktürk, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümünü de tebrik ederek, 'Nuri Paşa'yı ve komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun kahraman şehit ve gazileri ile 135 yıl önce Türk-Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak 16 Eylül 1890'da batan Ertuğrul firkateynindeki şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.' dedi.Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlarda ve sınır ötesinde Türkiye'nin huzur, güvenlik ile istikrarı için gerçekleştirdiği faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.'Faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Suriye Harekat Alanları'nda gerçekleştirilen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında ise bugüne kadar 236 kilometre Tel Rıfat'ta, 357 kilometre Münbiç bölgesinde olmak üzere toplam 593 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.'Tuğamiral Aktürk, hafta boyunca hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında ise sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 303 kişinin yakalandığını aktardı.Bu kapsamda, 726 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği bilgisini veren Aktürk, 'Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 137, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 49 bin 444 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.' ifadelerini kullandı.Tuğamiral Aktürk, Suriye'nin savunma kapasitesini ve terörle mücadele etkinliğini artırmak amacıyla askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başlandığını ifade etti.Suriye'nin toprak bütünlüğüne önem verildiğinin altını çizen Aktürk, 'Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan terör örgütlerinin bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına izin vermeyeceğimizi, bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.' dedi.Tuğamiral Aktürk, İsrail yönetimi tarafından Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum edilen Filistinlilere uygulanan mezalimin, Gazze şehir merkezinin işgaliyle birlikte katlanarak arttığını söyledi.Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımın devam ettiğini belirten Aktürk, 'İsrail'in Gazze kentinin çeşitli noktalarında masum insanları, evleri, çadırları ve sığınma merkezlerini hedef alması, gözünün ne derece dönmüş olduğunu ve yaşattığı insani trajedinin boyutlarını ortaya koymaktadır.' diye konuştu.İsrail'in Katar'a düzenlediği alçakça saldırı ile bölgedeki hukuk tanımaz saldırılarına bir yenisini daha eklediğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:'Böylece İsrail'in, terörizmi devlet politikası haline getirdiği, istikrarsızlığı derinleştirmeye çalıştığı, çatışmadan beslendiği ve barışa tamamen karşı olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Uluslararası topluma, İsrail'in aktif yöntemlerle durdurulmadıkça Katar'da olduğu gibi pervasız saldırılarını daha da genişleterek kendi ülkesi dahil tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini hatırlatıyor, daha fazla sorumluluk üstlenme çağrımızı yineliyoruz. Egemenliğinin açıkça ihlali olan bu saldırı karşısında tüm imkanlarımızla Katar'ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz.'Aktürk, TSK'nın, etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak için ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi.KKTC'de düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini, tatbikata Türkiye ve KKTC'den kara, deniz ve hava unsurları katıldığını belirten Aktürk, şunları kaydetti:'8-12 Eylül tarihleri arasında ülkemiz ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de icra edilen NATO Dynamic Guard-II/2025 tatbikatına, TCG Gediz, TCG İmbat, TCG Akar ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Barbaros gemilerimiz ile İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Bergamini gemisi katılmaktadır. Sakarya'da icra edilen Yıldırım Seferberlik, İtalya'da düzenlenen Dynamic Move-II NATO Mayın Harekatı ile, Bulgaristan'da gerçekleştirilen NATO Doğal Afet Yardım Harekatı tatbikatları yarın tamamlanacaktır. Portekiz'de Repmus/Dynamic Messenger NATO Deniz Harekatı, Katar'da İbrar-V Kıyı Savunma Özel, Romanya'da NATO Steadfast Interest-II, Batı Karadeniz'de Triton Mayın Harekatı Davet tatbikatlarına iştirak edilmektedir. Ayrıca, 15-29 Eylül tarihleri arasında Singapur'da icra edilecek Pacific Reach Arama Kurtarma, 15 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek Unitas Denizaltı Savunma davet tatbikatları ve 18-22 Eylül tarihleri arasında NATO Kısa Süreli İkaz, 18 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleştirilecek NATO Tiger Meet Karma Hava Harekatı tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır.'Yarın, Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında Orta Akdeniz'de uçuş görevi icra edileceğini aktaran Aktürk, ayrıca Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında 13 Eylül'de Polatlı/Duatepe'de, 15 Eylül'de Atatürk'ün Sinop'a Geliş Yıl Dönümü vesilesiyle Sinop'ta muharip uçak geçişleri yapılacağını bildirdi.Tuğamiral Aktürk, savunma sanayisinin, her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle TSK'nın güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.Bu kapsamda son bir haftada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda muhtelif miktarda sensör keşif, radar ve komuta araçlarıyla Dragoneye-2 termal kameranın, muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığı bilgisini veren Aktürk, 'Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatları tamamlanmış olup, şirketimiz 9-12 Eylül tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na katılmakta, fuara Bakan Yardımcımız Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu da iştirak etmektedir.' ifadelerini kullandı.Aktürk, 17-21 Eylül arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul'a ise Milli Savunma Bakanlığı standı kurulacağını, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları dahil çeşitli hava araçları ve askeri bandonun yanı sıra Bakanlığa bağlı MKE ve ASFAT anonim şirketleri ile katılım sağlanacağını söyledi.Personel ve askeri öğrenci temin işlemlerine de değinen Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri 2025 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvurularının 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında yapılabileceğini kaydetti.