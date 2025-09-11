Hakkını Helal Etmedi! Hep Merak Ediliyordu...
Muğla'da cenazede kayınbabasına haksızlığa uğradığını öne süren damat, hakkını helal etmedi. Herkesi şaşırtan damat Muhlis Kocasarı, "Hakkımı alıncaya kadar da hakkım helal değildir" dedi.
Muğla'da ilginç bir an kayda alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi'nde 87 yaşında hayatını kaybeden Ramazan Güven için Oyuk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene, damadın hakkını helal etmediği anlar damga vurdu.
'HAKKIM HELAL DEĞİLDİR'
Cenaze namazından önce imamın helallik istediği Güven'in 60 yaşındaki damadı Muhlis Kocasarı, imamdan söz istedi.
Haksızlığa uğradığını iddia eden Kocasarı'nın ölen kayınbabasına hakkını helal etmediğini söylemesi üzerine cenazeye katılanlar, neye uğradıklarını şaşırdı.
'HASTANELERE GÖTÜRDÜM, BAKTIM'
Güven'in damadı Muhlis Kocasarı, sağlığında kayınbabasını birçok kez hastaneye götürdüğünü ve onunla ilgilendiğini söyledi.
'TAPUMU VERMEDİN, HAKKIMI HELAL ETMEM'
Kayınbabasından arazi aldığını ve parasını peşin verdiğini söyleyen Kocasarı, 'Hasta olduğu için ‘Tapunu sonra alırsın' dediler, ben de üzerine düşmedim. Tapuyu üzerime vermeden vefat etti. Ben de hakkımı helal etmiyorum.” diye konuştu.
