Hakkını Helal Etmedi! Hep Merak Ediliyordu...

Muğla'da ilginç bir an kayda alındı.Muğla'nın Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi'nde 87 yaşında hayatını kaybeden Ramazan Güven için Oyuk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.Törene, damadın hakkını helal etmediği anlar damga vurdu.Cenaze namazından önce imamın helallik istediği Güven'in 60 yaşındaki damadı Muhlis Kocasarı, imamdan söz istedi.Haksızlığa uğradığını iddia eden Kocasarı'nın ölen kayınbabasına hakkını helal etmediğini söylemesi üzerine cenazeye katılanlar, neye uğradıklarını şaşırdı.Güven'in damadı Muhlis Kocasarı, sağlığında kayınbabasını birçok kez hastaneye götürdüğünü ve onunla ilgilendiğini söyledi.Kayınbabasından arazi aldığını ve parasını peşin verdiğini söyleyen Kocasarı, 'Hasta olduğu için ‘Tapunu sonra alırsın' dediler, ben de üzerine düşmedim. Tapuyu üzerime vermeden vefat etti. Ben de hakkımı helal etmiyorum.” diye konuştu.