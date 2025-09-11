Elektrikli otobüs devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki Teknokent yakınlarında meydana geldi. Üniversite içerisinde ring görevi gören Sait Avcı'nın kullandığı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait elektrikli otobüs sefer saati gelince depoma alanında hareket etti. İçerisinde üniversite de temizlik görevlisi olarak çalışan Beycan Dumancı'nın da bulunduğu otobüs İletişim Fakültesi yakınına geldiğinde sürücüsünün rahatsızlanması sonucu güzergah dışında ağaçlara çarparak ilerlemeye başladı.YOLCUNUN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDIAracın güzergah dışına çıktığını gören Beycan Dumancı, otobüs şoförü Sait Avcı'nın durumunun kötü olduğunu fark etti. Dumancı otobüsü kontrol etmek için direksiyona hamle yapsa da çabası başarılı olmadı. Yol kenarında bulunan çöp konteynerlerine çarparak yaklaşık 400 metre ilerleyen otobüs toprak birikintisine çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen diğer otobüs sürücüleri araçta yolcu olarak bulunan Beycan Dumancı'yı araçtan çıkartırken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİİhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye,AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ve hareketsiz haldeki otobüs sürücüsü Sait Avcı'yı bulunduğu yerden çıkarmak için itfaiye kurtarma ekibinin yanı polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde araç sürücüsü Sait Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sait Avcı'nın sürüş anında rahatsızlandığı öğrenildi. Cenazesi savcılık ve polisin olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.