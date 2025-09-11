Altında yeni rekorlar bekleniyor mu? İşte 11 Eylül güncel altın fiyatları…

Küresel piyasalar karışık bir seyir takip edilirken, bugün ABD'de enflasyon ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları piyasaların odağında yer alacak.ABD'de dün, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 yükselerek beklentilerin altında kaydedildi. ABD'de, üretici fiyatları Nisan'dan bu yana aylık bazda ilk kez gerileme kaydetti.ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ekonomide soğumaya işaret etmesinden sonra ÜFE verilerinin de beklentilerin altında gelmesi ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirimine yönelik öngörüleri güçlendirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk iştahını artırdı.Bu gelişmelerle spot altın, ons başına şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 3 bin 630 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz günlerde ise ons altın, tarihi bir seviyeye ulaşarak 3 bin 673 doları test etti. Bu yükseliş, hem piyasalardaki belirsizliklerin hem de ABD Merkez Bankası'nın (FED) yılın geri kalanında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin etkisiyle ivme kazandı.11 Eylül güncel altın fiyatları şöyle:Gram altın: 4.942,91 TLÇeyrek altın: 8.061,51 TLYarım altın: 16.118,63 TLCumhuriyet altını: 32.965,29 TLONS altın: 3.630 dolar