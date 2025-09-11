Alkol Yüzünden Zincirleme Kaza! Vatandaşlar Üzerine Yürüdü...

İstanbul Avcılar'da aşırı süratli ilerleyen sürücü, önündeki araçlara çarptı.O esnada arkasında olan başka bir araç, kaza yapan araca çarptı.Toplamda üç aracın karıştığı kazalarda, bir araçta yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, trafik polislerinin yaptığı kontrolde ilk kazaya sebep olan sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlendi.Kaza sonrası çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, alkollü sürücüye tepki gösterdi.Olayın kavgaya dönüşmek üzere olduğu anlarda polis ekipleri, araya girerek sürücüyü vatandaşların elinden aldı.Alkollü sürücü gözaltına alınırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.