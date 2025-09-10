Karakol Saldırısı Şüphelisi Böyle Yakalandı! Yeni Detay...

Gözaltındaki şüpheliler arasında, DEAŞ üyesi olduğu ve saldırganı yönlendirdiği öne sürülen, İstanbul'da gözaltına alınan İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile Eren Bigül'ün ile anne, babası ve yakın 2 arkadaşı da bulunuyor.Eren Bigül'ün el konulan cep telefonu ve bilgisayarında, siber uzmanları tarafından yapılan incelemede Nooriborojerdi ile sık sık görüştüğü, şüphelinin yerinin de bilgisayarının IP adresinden tespit edildiği öğrenildi.Eren Bigül'ün kaldığı odada silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri bulundu. Ayrıca odasında yer alan bazı kitaplar da dikkat çekti.Saldırı öncesi Bigül'ün silah temizliğini bu odada yaptığı anlaşıldı.Saldırganın birlikte yaşadığı ve evinde kaldığı dedesi Hamza Bigül (85), "Evdeydim. Silah seslerini duyunca küçük kardeşi korkarak uyandı.Biz de oğlumla pencereden baktık. Şok olduk. Neden yaptığını bilmiyorum. Çok sakin bir çocuktu, takdir getirirdi.Şaşırdım. Sanırım silahlara meraklıydı. Şehitlerimize çok üzüldüm. Kendi de yaralandı. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun" dedi.Öte yandan, saldırıda yaralanan 2 polisten yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ömer Amilağ, dün sabah uyandırıldı. Amilağ'ın ailesiyle görüştüğü öğrenildi.Eren Bigül'ün kaldığı odada silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri bulundu. Ayrıca odasında yer alan bazı kitaplar da dikkat çekti.Saldırı öncesi Eren Bigül'ün silah temizliğini bu odada yaptığı anlaşıldı.