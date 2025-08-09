Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 61 bin 369'a yükseldi

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 39 can kaybı kayıtlara geçti, 491 kişinin ise yaralandı.İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 862'ye, yaralananların sayısı ise 40 bin 809'a yükseldi.İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 61 bin 369'a, yaralı sayısının 152 bin 850'ye ulaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucu 21 kişi yaşamını yitirdi, 341 kişi de yaralandı.Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 743'e, yaralananların sayısı 12 bin 590'a yükseldi.