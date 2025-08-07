Ticaret Bakanlığı'ndan 'dolandırıcılık' uyarısı! Derhal bildirin

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, bazı bakanlıkların ve özellikle Ticaret Bakanlığı’nın adını kullanarak kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcıların ortaya çıktığını bildirdi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Son dönemde, çeşitli bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar ulaşmaktadır.”Bakanlık, kurumsal itibarın suistimal edilerek yapılan bu tür girişimlerin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.Bu girişimlerin ivedilikle adli mercilere bildirildiği ifade edilerek, vatandaşlara şu uyarı yapıldı:“Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına karşılaştıkları durumları derhal emniyet birimlerine ve Bakanlığımıza bildirmeleri büyük önem arz etmektedir.”Bakanlık, dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için vatandaşlardan şüpheli durumlarda hızlıca ihbarda bulunmalarını talep etti. Böylece hem olası maddi kayıpların hem de kamu güveninin zedelenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.