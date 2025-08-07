Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı'nı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sonko'nun gerçekleştireceği ikili görüşmede, iki ülke arası ilişkilerin konuşulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın yoğun diplomatik temasları sürüyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu Beştepe'de resmi törenle karşıladı.Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sonko ikili görüşme gerçekleştirecek.İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılarak anlaşmaların imza töreniyle ziyaret devam edecek.Erdoğan ile Sonko, imza töreninin tamamlanmasıyla ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin, iki ülke arası ilişkiler hakkında açıklamalar yaparak, gazetecilerin sorularını cevaplayacak.