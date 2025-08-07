Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 350 bin lira, en yüksek 4 milyon 430 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, Dün gün sonunda yüzde 0,95 azalışla 4 milyon 350 bin lira oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik tarife açıklamaları sonrasında altın fiyatları hareketlendi.Serbest piyasada gram altın 4.419,07 TL'den, çeyrek altın ise 7.252,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 7 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.418,57Satış 4.419,07Alış 7.188,00Satış 7.252,00Alış 14.377,00Satış 14.504,00Alış 28.665,00Satış 28.875,00Alış 3.378,52 dolarSatış 3.378,85 dolar