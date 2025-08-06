Kaldığı evi ateşe verdi! Yangını çıkaran şahıs...

İstanbul Şile'de alkollü olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişi kaldığı ve yeğenine ait olduğu öğrenilen evi bilinmeyen bir nedenle ateşe verdi.Yangının büyümesi üzerine çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma, Orman İşletme ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yanı sıra köy sakinlerinin de yardımıyla yangın fazla büyümeden söndürüldü. Evi yakan şahsın evi yaktıktan sonra itfaiyeyi çağırdığı öğrenilirken şahıs gözaltına alındı. Şahsın sorgusu sürüyor.