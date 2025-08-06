Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 10.876,44 puandan başladı.Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybederek 10.849,96 puandan tamamlamıştı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,48 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.876,44 puana çıktı. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,19 ile spor oldu.Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik tarife sinyali vermesi ve ülkede zayıf gelen hizmet sektörü verilerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.