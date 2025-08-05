Önce devrildi sonra alev aldı! Yanarak can verdi
Mardin'de devrilmesi sonucu alev alan tırın sürücüsü yanarak yaşamını yitirdi.
Mardin'in Nusaybin ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde Mustafa Çiftçi yönetimindeki tır kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANARAK CAN VERDİ
Tırın alev alması sonucu 50 yaşındaki sürücü yanarak hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANARAK CAN VERDİ
Tırın alev alması sonucu 50 yaşındaki sürücü yanarak hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.