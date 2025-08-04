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Balıkesir'de korkutan yangın! Çıkış nedeni...

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir otelin bahçesindeki bar ve havuz bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Ekleme: 4.08.2025 - 10:40 Güncelleme: 4.08.2025 - 10:41 / Editör: Fehmi Öztürk
Balıkesir'de korkutan yangın! Çıkış nedeni...Ocaklar Mahallesi'nde bulunan bir otelin bahçesindeki bar ve havuz bölümünde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden otel çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

Balıkesir'de korkutan yangın! Çıkış nedeni...

Yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Otel müşterilerinin panik yaşadığı yangında bar ve havuz çevresinde zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor