Balıkesir'de korkutan yangın! Çıkış nedeni...

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir otelin bahçesindeki bar ve havuz bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Ocaklar Mahallesi'nde bulunan bir otelin bahçesindeki bar ve havuz bölümünde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden otel çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Otel müşterilerinin panik yaşadığı yangında bar ve havuz çevresinde zarar oluştu.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor