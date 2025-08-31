Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde etkili...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.: Genellikle güneyli, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 32°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 33°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkParçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 34°CParçalı ve az bulutlu°C, 35°CParçalı ve az bulutlu°C, 35°CParçalı ve az bulutlu°C, 33°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.°C, 35°CAz bulutlu ve açık°C, 36°CAz bulutlu ve açık°C, 31°CAz bulutlu ve açık°C, 28°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 38°CParçalı ve az bulutlu°C, 31°CParçalı ve az bulutlu°C, 39°CParçalı ve az bulutlu°C, 27°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.°C, 33°CAz bulutlu ve açık°C, 33°CAz bulutlu ve açık°C, 36°CAz bulutlu ve açık°C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.°C, 38°CAz bulutlu ve açık°C, 36°CAz bulutlu ve açık°C, 33°CAz bulutlu ve açık°C, 39°CAz bulutlu ve açık