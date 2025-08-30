Zelenskiy duyurdu: Eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andrey Parubiy öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zolodimir Zelenskiy, ülkenin batısındaki Lviv kentinde Eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andrey Parubiy'in vurularak öldürüldüğünü belirtti.Zelenskiy, X'te yaptığı paylaşımda, 'İçişleri Bakanı İgor Klimenko ve Başsavcı Ruslan Kravchenko, Lviv'de işlenen korkunç bir cinayetin ilk bilinen ayrıntılarını bildirdi. Andrey Parubiy öldürüldü.' ifadelerini kullandı.Saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.