Patlayıcı robotlarla katliam! Gazze'de bilanço ağırlaşıyor

Katil İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü soykırım savaşının önemli aşamalarından biri olan Gazze kentini işgal etme girişimi, dün itibarıyla resmen başladı.İsrail ordusu, Gazze kentinin mahallelerine, özellikle de kuzey ve güney eksenlerindeki doğu bölgelerine yönelik bombardımanını yoğunlaştırarak kalan Filistinlileri tahliyeye zorluyor.Bu, kentin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde başlatılan ve “Gideon'un Savaş Arabaları 2" adı verilen işgal planının bir parçası olarak öne çıkıyor.Filistinli bir güvenlik kaynağı yaptığı açıklamada, Gazze kentinin doğu kesimlerinde durumun giderek ağırlaşmaya başladığını belirtti.Kaynak, ordunun şehri ilhak amacıyla kuzey ve güneyde saldırılarını yoğunlaştırdığını, keskin nişancılık, patlayıcı yüklü araçlar ve insansız hava araçlarının kullanımını artırdığını aktardı.Aynı kaynağa göre, iki haftalık yoğun saldırılar sonucunda Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi, büyük göç dalgalarıyla neredeyse boşaldı.Doğudaki Ebu İskender kavşağı çevresi savaşın başından bu yana yerlerinden edilenler için güvenli bir liman olduğunu hatırlatan kaynak, ancak son saldırılarla Gazze kentinin en tehlikeli bölgelerinden biri ilan edildiğini vurguladı.Nezle, Ebu Şerh Kavşağı ve Curet es-Saftavi bölgelerinde İsrail ordusunun araçları günlük sınırlı ilerlemeler kaydediyor, ardından patlayıcı araçlar bırakılıp geri çekiliyor.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 21 Ağustos’ta Gazze kentini işgal etmeyi amaçlayan "Gideon'un Savaş Arabaları 2 Harekatı"nı onaylamıştı.Operasyon, Zeytun Mahallesi'nde başlatılan ve Sabra Mahallesi'ne kadar uzanan geniş çaplı saldırıların ardından gerçekleşti.Eş zamanlı olarak İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyinde, Cibaliya el-Beled, en-Nezle, es-Saftavi ve Şeyh Rıdvan mahallelerini de kapsayan bir operasyon başlattı.İsrail ordusu, birkaç gündür Şeyh Rıdvan’ın doğusundaki yoğun bölgeleri de hedef alıyor. Drone ateşi, konut bombalamaları ve sivillere yönelik doğrudan saldırılarla Filistinlileri vuruyor. Ağustos başından bu yana, İsrail'in saldırıları sonucu Zeytun’da 1500’den fazla konut yok oldu.İsrail ordusu, tonlarca patlayıcı yüklü, hasarlı zırhlı personel taşıyıcılarını bubi tuzaklı robotlara dönüştürerek tesis ve altyapılara saldırıyor.Bu robotlar konutların etrafına yerleştirilip patlatılıyor, yüzlerce metre ötede geniş çaplı yıkıma yol açıyor. Patlama sesleri kilometrelerce öteden duyuluyor.Soykırım süresince, Şeyh Rıdvan’ın doğusu binlerce yerinden edilmiş aileye sığınak olmuştu. Ancak yoğun ateş altında kalanlar, Gazze’nin batısına veya güneyine kaçmak zorunda bırakıldı.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik katliamlarına aralıksız devam ediyor.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu en az 66 Filistinli yaşamını yitirdi.