Halk Şara'yı bağrına bastı! Coşkulu karşılama...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Humus ve Hama kentlerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Şara'nın geleceğini duyan Suriyeli vatandaşlar meydanlara akın etti. Suriyelilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Şara, halka seslendi.

Şara'nın konuşma yapacağı alanda izdiham yaşanırken, Şara'nın Suriye halkıyla arasındaki samimi anlar dikkat çekti.Kalabalık, devrimin “Şebbihaların tahtını sars” marşını değiştirerek “Siyonistlerin tahtını sars” şeklinde sloganlar attı.Eşi Humuslu olan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile halkı arasındaki sohbet ise yüzleri güldürdü. Şara, "Ben sizin damadınızım, bize iyi bakın." dedi.Halka seslenen Şara, "Humus'u yok ettikleri gibi biz de yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.