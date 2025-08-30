Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’e gidiyor! Yerine o isim vekâlet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos’ta Çin Halk Cumhuriyeti’ne resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan’ın yurtdışında olduğu süre boyunca Cumhurbaşkanlığı görevine, Anayasa’nın 106’ncı maddesi gereğince, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekâlet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın bu ziyareti sırasında devlet işlerinin aksamaması için Cumhurbaşkanlığına vekâlet edecek isim de belli oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığı görevine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekâlet edeceğine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tezkereye göre, Erdoğan'ın Çin ziyaretinden dönüşüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi gereği Cumhurbaşkanlığı görevini Cevdet Yılmaz üstlenecek.