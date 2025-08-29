Sürücülerin çoğu bilmiyor: Bazı trafik ışıklarının beyaz çerçeveli olması bakın ne anlama geliyor

Her gün yolda arabayla ilerlerken bir trafik ışığına denk gelirsiniz.Çoğu zaman ışıklar fark edilir olsa da, bazen küçük detaylar gözden kaçabilir. Bu da tehlikeli durumlara ve kazalara yol açabilir.Bu nedenle bazı trafik ışıkları ekstra dikkat çekici özelliklerle donatılır. Örneğin, bazı ışıklar daha büyük çapta tasarlanırken, bazıları beyaz bir çerçeve ile çevrelenir.Peki, bu beyaz çerçevenin amacı nedir?TRAFİK IŞIKLARINDA BEYAZ ÇERÇEVENİN AMACITrafik ışıklarının etrafında göze çarpan beyaz çerçeveler, aslında sadece dekoratif değil; sürücüler için hayati bir güvenlik önlemi olarak kullanılıyor.Bu çerçevelere “kontrast panel” deniyor ve toz boyalı alüminyum levhadan üretiliyor. Amaç, özellikle parlak arka plan ışıkları, güneş ışığı veya neon tabelalar gibi karşısında ışığın daha belirgin olmasını sağlamak.Beyaz çerçeve, siyah kenarlı kontrast panel sayesinde ışık sinyalinin algılanmasını kolaylaştırıyor.Ayrıca bu çerçeveler gece sürüşlerinde de büyük fark yaratıyor. Araç farları, karanlıkta bile beyaz çerçeveyi aydınlattığı için trafik ışıkları daha net görülüyor.Özellikle siyah veya yeşil tonlarında yapılan ışık sistemlerinin arka plandaki karanlık binalar veya ağaçlarla kaybolmaması için bu küçük detay hayati öneme sahip.