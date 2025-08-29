İzmir'de vahşet! Yok artık dedirten olay...

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda yaşanan ve bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cinayet, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayın perde arkası, cinayete neden olan kavganın 'kayıp bir cep telefonu' yüzünden çıktığını ortaya koydu. Bu olay, restoran sahipleri ve çalışanları ile müşteriler arasında tansiyonun nasıl aniden tırmanabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

25 Ağustos gecesi saat 01.30 sularında, Buca'da bulunan Vali Rahmi Bey Mahallesi'ndeki bir restoranda, işletme sahibi Yılmaz E. ile müşteri Emirhan Kaya (20) arasında şiddetli birtartışma başladı.Tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı ve korkunç bir cinayetle sonuçlandı.Restoran sahibi Yılmaz E., yanındaki tabancayla Emirhan Kaya'ya defalarca ateş etti. Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan genç, hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından başlatılan soruşturma, cinayetin sebebini ortaya çıkardı. Edinilen bilgilere göre, Emirhan Kaya'nın eğlenmeye gittiği restoranda yan masadaki bir müşteriye ait cep telefonunun kaybolmasıyla gerilim başladı. İşletme sahipleri, kaybolan telefondan Emirhan Kaya'yı şüphelendi. Bu şüphe üzerine başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddete dönüştü ve maalesef gencecik bir hayatın sonu oldu.Olayın ardından cinayet zanlısı Yılmaz E. hemen gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleşmesiyle polis ekipleri, işletme çalışanlarından A.B. (45), H.C. (25) ve O.B. (37)'yi degözaltına aldı.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz E., A.B. ve O.B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.C. ise adli kontrol şartıyla serbestbırakıldı. Bu cinayetle ilgili soruşturma ise tüm hızıyla devam ediyor.