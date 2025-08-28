Özgür Özel'e Akın Gürlek soruşturması

CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi bu hafta Beyoğlu'nda yapıldı. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i savunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz' ifadelerini kullandı.Özel, düzenlediği mitingde parmak sallayarak yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit etti. Savcı Gürlek'i hedef alarak “Senin alnını karışlayacağım” diyen Özel, “Çağırınca gelen Ekrem İmamoğlu'nun avukatına 'kaçma şüphesi var' diyen, kaçarken yakalanana 'ev hapsi yeter' diyen Akın Gürlek'e soruyorum; sende şu kadar namus varsa niye yaptığını açıklarsın” ifadelerini kullandı.Özel'in bu sözleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlattı.