Öğrenmenin yaşı yok! 87yaşında ama...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlıların sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerine katkı sunulması amacıyla kurulan Yaşlı Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki Kur'an-ı Kerim kursuna katılan Fadile Tılfarlıgil, ilerlemiş yaşına rağmen 6 ay gibi kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.Okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim, zeka oyunları, müzik, resim ve spor kursları gibi aktivite dolu kursların bulunduğu merkeze düzenli olarak katılan Fadile Tılfarlıgil, vaktinin büyük çoğunluğunu Kur'an-ı Kerim kursunda geçiriyor.Katıldığı kursta azimle çalışarak Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen, ilerlemiş yaşına ve evinin merkeze uzak olmasına rağmen her gün elinde Kur'an ile kursa gelen Fadile Tılfarlıgil, azmiyle örnek oluyor.Çocukken hiç okula gitmeyen ve okuma yazmayı da merkezdeki kursta öğrenen Fadile Tılfarlıgil, hem okuma yazma hem de Kur'an-ı Kerim kursunda gösterdiği azim ve gayretlebüyük bir başarıya imza atarak eğitimde yaşın önemi olmadığını göstermiş oldu.2021 yılından beri Yaşlı Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nden faydalanan, Kuran-ı Kerim okumayı çok sevdiği için kursunu hiç aksatmayan Tılfarlıgil, azmiyle Kur'an-ı Kerimöğrenmenin yaşının olmadığını gösteriyor.Azim ve istek olduktan sonra hayatta her şeyin başarılacağını gösteren Tılfarlıgil, herkesi Kur'an-ı Kerim ve okuma yazmayı öğrenmeye davet etti.Kur'an-ı Kerim okumayı çok sevdiğini belirten Tılfarlıgil, küçüklüğünden beri Kur'an-ı Kerim okumaya hevesli olduğunu söyledi.Komşularının vesilesiyle merkeze geldiğini ve kurslara katıldığını belirten Tılfarlıgil, 'Merkezde açılan bu kursta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Şimdi de mealini öğreniyorum.Kur'an-ı Kerim okumayı çok seviyorum. Gece-gündüz Kur'an-ı Kerim okurum. Sabah namaza uyanır uyanmaz Kur'an-ı Kerim okurum. Yine merkeze gelen kadar Kur'an-ı Kerimokurum. Merkezde de sürekli Kur'an-ı Kerim okurum. Kur'an-ı Kerim okudukça çok mutlu oluyorum. Kur'an-ı Kerim'i okudukça okuyasım geliyor' dedi.Gününün büyük bir bölümünü Kur'an-ı Kerim okumakla geçirdiğini ve çoğu zaman da günde 10 cüz okuduğunu belirten Tılfarlıgil, '3 günde bir Kur'an-ı Kerim'i hatim ederim.Günde 10 cüz okurum. Bazen de 5-10 Kur'an-ı Kerim'i 5-10 günde hatim ederim. Kur'an-ı Kerim okumayı çok seviyorum. Yaşlayım ama yine de Kur'an-ı Kerim'i düzenli okuyorum.Rabbim bugünümü elimden almasın. Başka arkadaşım yok. Kur'an-ı Kerim benim arkadaşım ve yoldaşım. Bir Allah'ım var, birde Kur'an-ı Kerim'im var' şeklinde konuştu.Okuma yazma bilmemesine rağmen gayretli çalışmaları sonucunda Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğini ifade eden Tılfarlıgil, 'Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin hiç yaşı yoktur.İnşallah 100 yaşına kadar yaşarım ve her zaman Kur'an-ı Kerim okurum. Çünkü benim en yakın arkadaşım önce Allah, sonra Kur'an-ı Kerim'dir' dedi.