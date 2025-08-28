DEM Parti heyeti yeniden İmralı yolunda

Son dakika haberine göre; Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir gelişme yaşandı.PKK'nın silah bırakması ve kendini fesih ilanından sonra süreç, TBMM bünyesinde devam ediyor.Bir yandan silah bırakma işlemlerinin devam ettiği belirtilirken TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda son ziyaretini PKK'nın silah bırakmasından sonra gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, yeniden Ada yolunda.Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol'dan oluşan heyet, Ada'ya doğru yola çıktı.Ziyaret, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalara başlamasından sonra ilk ziyaret olacak.Ziyarete ilişkin açıklama, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den gelmişti.DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin Temelli, 'Bu hafta içinde heyetimizin Ada'ya gitme olasılığı çok yüksek. Büyük olasılıkla da gidecektir. Ama günü henüz belli değil.' ifadelerini kullanmıştı.