Meteoroloji: Sekiz ilde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlük tahminine göre sekiz ilde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.
MGM'nin gök gürültülü ve sağanak yağış beklediği iller şöyle:
Osmaniye
Trabzon
Rize
Denizli
Antalya
Hatay
Giresun
Artvin
Hava sıcaklığının ülkenin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Fırtına uyarısı
Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın-Zonguldak) rüzgarın çarşamba öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmalı.