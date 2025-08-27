  • USD: 40,94 - 41,02
Meteoroloji: Sekiz ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlük tahminine göre sekiz ilde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.

Ekleme: 27.08.2025 - 09:52 Güncelleme: 27.08.2025 - 09:55 / Editör: Atilla Özbir
MGM'nin gök gürültülü ve sağanak yağış beklediği iller şöyle:

Osmaniye
Trabzon
Rize
Denizli
Antalya
Hatay
Giresun
Artvin

Hava sıcaklığının ülkenin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın-Zonguldak) rüzgarın çarşamba öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

