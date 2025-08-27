Meteoroloji: Sekiz ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlük tahminine göre sekiz ilde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.

MGM'nin gök gürültülü ve sağanak yağış beklediği iller şöyle:OsmaniyeTrabzonRizeDenizliAntalyaHatayGiresunArtvinHava sıcaklığının ülkenin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın-Zonguldak) rüzgarın çarşamba öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmalı.