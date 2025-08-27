Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Çelik Kubbeyi envantere alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni için ASELSAN'a geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde 'Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Bugün, 460 milyon dolar değerinde, dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Bugün gerçekleşen teslimatlar, verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğinin en somut delilidir. Kendi radarını, hava savunma sistemini geliştiremeyen hiçbir ülke mevcut güvenlik sınamaları karşısında, bilhassa bölgemizde geleceğine güvenle bakamaz.İşi şansa bırakma gibi bir lüksümüzün olmadığının gayet bilincindeyiz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur, hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir.Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız. Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırım büyüklüğü ile Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Oğulbey Teknoloji Üssü, 585 bin metrekare kapalı, 132 bin metrekare üretim alanıyla bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır.Ana muhalefetin başını çektiği kesim, ülkenin gençlerine umutsuzluk, karamsarlık aşılarken, biz gençlerimize yepyeni ufuklar kazandırıyoruz. Sistemlerimizi dost ve müttefiklerimizin de kullanımına sunuyor, diplomatik etkinliğimizi artırıyoruz. Önümüzdeki 50 yılda Türkiye, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil teknolojisiyle dünyaya yön veren bir ülke olacaktır.Bundan 50 yıl önce hayal bile edilemeyen imkanları, bugün kendi mühendislerimiz, işçilerimiz, evlatlarımız gerçeğe dönüştürüyor.