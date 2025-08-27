CHP Kınık’ta deprem! Önce meclis üyesi şimdi de gençlik kolları başkanı istifa etti

Kınık'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Art arda yaşanan istifalara yenileri eklendi. Belediye Başkanı Sema Bodur'un göreve gelmesiyle başlayan parti içi gerilim, yeni istifalarla giderek büyüyor.MECLİS ÜYESİ DE İSTİFA ETMİŞTİGeçtiğimiz günlerde CHP Kınık Belediye Meclis Üyesi Bayram Özer sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada CHP yönetimini sert bir dille eleştirip partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Özer'in istifasının yankıları sürerken bu sefer yeni bir istifa haberi daha geldi. CHP Kınık Gençlik Kolları Başkanı Mert Eker görevinden ayrıldığını duyurdu.GENÇLİĞİN SESİ KISILIYOR'Eker, yaptığı açıklamada partide gençliğin giderek yok sayıldığını vurguladı. Açıklamasında, 'Partimizin değerlerini temsil etmekle yükümlü olması gereken bazı kişiler, bireysel çıkarlarını partimizin önüne koymuştur. Bu anlayış, partimizin temiz geçmişine ve gençliğe umut olma misyonuna zarar vermektedir' ifadelerine yer verdi.'AYNI ÇATI ALTINDA GÖREV YAPMAYI REDDEDİYORUM'Gençlik Kolları Başkanı olarak görevi süresince gençlerin enerjisini siyasete taşımak için çalıştığını söyleyen Eker, son dönemde farklı fikirlerin sistematik biçimde yok sayıldığını belirtti. 'Gençliğin sesi kısılmaya başlanmıştır. Halkın iradesini bireysel çıkarlara feda edenlerle aynı çatı altında görev yapmayı reddediyorum' dedi.'ATATÜRK'ÜN YOLUNU GÜNÜBİRLİK HESAPLARA KURBAN EDENLERİN KARŞISINDA DURACAĞIM'Eker, istifasına rağmen mücadelesini sürdüreceğini vurguladı: Eker açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: 'Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Kınık Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç bir neferi olarak mücadeleye devam edeceğim' ifadelerini kullandı.KINIK'TA PARTİ İÇİ HESAPLAŞMA DERİNLEŞİYORBaşkan Bodur'un göreve başlamasıyla birlikte parti örgütünde 'dizayn' iddiaları gündeme gelmiş, iki ismin tasfiye edilmesi tartışmaları büyütmüştü. Meclis üyesi Bayram Özer'in istifasıyla başlayan süreç, şimdi de gençlik kollarında yaşanan ayrılıkla yeni bir boyut kazandı. Önümüzdeki günlerde yeni istifaların da gündeme gelebileceği sızan bilgiler arasında yer aldı.