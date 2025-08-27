Ankara’nın Libya politikaları paniğe yol açtı: Türkiye Yunanistan’ı kuşatıyor

Türkiye'nin Libya politikaları Yunan basınında büyük ses getirmeye devam ediyor. Çeşitli Yunan haber kuruluşları, Türkiye'nin Libya ile geliştirdiği ilişkilerin Yunanistan'ı baskı altına aldığını yazdı.'ANKARA YUNANİSTAN'I ÇEVRELİYOR'Parapolitika gazetesi, konuyla ilgili 'Türkiye, merkezinde Libya olan bir stratejiyle Yunanistan'ı kuşatıyor' başlıklı dikkat çeken bir analiz haber yayımladı.Haberde, Türkiye'nin Yunanistan'la yaşanan meydan okuma sahasını artık Girit'in güneybatısına taşıdığı ve Halife Hafter ile yeni savunma anlaşması imzaladığı belirtildi.Parapolitika'ya göre, Türkiye'nin bu hamleleri Ankara'nın bugüne kadar Doğu Akdeniz'i kontrol etme hedefiyle yaptığı diplomatik manevraları tamamlıyor ve Yunanistan'ı 'kuşatma' amacı taşıyor.AKDENİZ'DE TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENİYORHaberde, Türkiye'nin, Libya'nın doğusu ile ilişkilerini onardığı, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın son Bingazi ziyaretinin bu sürecin bir parçası olduğu belirtildiParapolitika haberinde, Doğu Akdeniz'deki güç dengesinin değişeceğine vurgu yaparak, 'Yıllar süren çatışmaların ardından Bingazi'nin Ankara'ya yaklaşmaya başladığı görülüyor. Bloomberg'e göre bu, Türk gemilerinin Libya'nın hak iddia ettiği deniz bölgelerinde hidrokarbon aramaları yapmasının önünü açıyor. ABD merkezli haber ağı, Doğu Libya Temsilciler Meclisi'nin önümüzdeki günlerde 2019 tarihli Türk–Libya mutabakatı için oylamaya gitmesinin beklendiğini aktarıyor. Habere göre, anlaşmanın hayata geçirilmesinin önündeki engeller büyük ölçüde kalktı. Bu ise tutumda dramatik bir değişim ve Ankara–Doğu Libya yakınlaşmasının bariz bir göstergesi. Eğer onaylanırsa, anlaşma Türk araştırma gemilerinin Türkiye ile Girit arasındaki bölgede faaliyet göstermesine izin verecek.' ifadelerini kullandı.Haberde, bu gelişmenin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki iddialarını güçlendireceği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile gerilimi artıracağı ileri sürüldü.Parapolitika haberinde son olarak şu ifadeleri kullandı: 'Türkiye, 27 Kasım 2019'da İstanbul'da imzalanan ve 2020'de Birleşmiş Milletler'e kaydedilen Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasındaki anlaşmanın, Doğu Akdeniz'deki güç dengesini değiştirme potansiyeline sahip olduğu görüşünde. Ankara'ya göre bu mutabakat zaptı, enerji aramaları, deniz güvenliği ve bölgesel nüfuz konularında Türkiye'nin pozisyonunu güçlendiren stratejik bir belge haline geldi.''ANKARA VETO HAKKI ELDE EDİYOR'Europost.gr haber kuruluşu ise Türkiye'nin Libya ile geliştirdiği ilişkilerin Yunanistan'a yansımaları hakkında yayımladığı analiz haberde 'Türkiye, Hafter sayesinde Mavi Vatan bölgesinde veto hakkı elde ediyor.' başlığını kullandı.Haberde, önümüzdeki hafta Tobruk Temsilciler Meclisi'nin 2019'da Türkiye ve Libya arasında imzalanan Türk–Libya mutabakatını onaylamasının beklendiği bildirildi.YUNAN BASINI ENDİŞELİHabere göre, mutabakatın beklenenden çok daha erken bir tarihte imzalanması, süreci hızlandırıyor ve bu durum Yunanistan–Türkiye ilişkilerinde zorluklar yaratabilir.Europost.gr haberinde, 'Ankara, mutabakatı enerji aramaları, deniz güvenliği ve bölgesel nüfuz açısından Türkiye'nin konumunu güçlendiren stratejik bir belge olarak değerlendiriyor. Ancak, Türk gemilerinin geniş bir Libya Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) araştırma yapmasına izin verilmesi, bu alanın Yunanistan ve Kıbrıs'ın deniz yetki alanı iddialarıyla çakışması nedeniyle Doğu Akdeniz'deki mevcut anlaşmazlıkları daha da alevlendirebilir.' ifadelerini kullandı.