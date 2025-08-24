Betül Kayabaşı Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında?

Betül Kayabaşı, aldığı çok yönlü eğitimler ve uzun süredir sürdürdüğü editörlük çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Hem felsefe eğitimi hem de oyunculuk alanındaki birikimiyle farklı disiplinleri bir araya getiren Kayabaşı, kariyerini edebiyat ve sanat ekseninde şekillendirmektedir. Peki, Betül Kayabaşı kimdir, kariyer yolculuğu nasıl ilerlemiştir? İşte genç editörün hayatına dair merak edilen tüm detaylar…

Betül Kayabaşı Kaç Yaşında? Nereli?





22 Ocak 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen Betül Kayabaşı, çocukluk ve gençlik yıllarını da bu şehirde geçirmiştir.

Betül Kayabaşı'nın Eğitimi

Üniversite hayatına Viyana Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile başlayan Kayabaşı, bu eğitimini yarıda bırakarak Türkiye'ye dönmüştür. Ardından Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde eğitimini sürdürmüş ve buradan mezun olmuştur. Üniversite yıllarında sadece akademik eğitime değil, aynı zamanda sanata da yönelen Kayabaşı, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alarak kendisini sahne sanatları alanında da geliştirmiştir.

Betül Kayabaşı'nın Kariyeri

Eğitim hayatının ardından medya ve yayıncılık sektöründe yer alan Kayabaşı, uzun bir süredir editörlük yapmaktadır. Felsefe birikimini yazılarına ve editörlük çalışmalarına yansıtan Kayabaşı, aynı zamanda kültür-sanat alanındaki ilgisini de sürdürmektedir.