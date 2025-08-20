Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasası, son haftalarda küresel gelişmelerin etkisiyle sert dalgalanmalara sahne oluyor. 19 Ağustos’ta yukarı yönlü hareket eden fiyatlar, 20 Ağustos Çarşamba sabahına düşüşle başladı. Özellikle gram ve çeyrek altında yaşanan gerileme, yatırımcıların “altın yeniden düşüş trendine mi girdi?” sorusunu gündeme taşıdı.Geçtiğimiz hafta boyunca altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalardaki yön arayışının etkisiyle sık sık sert iniş-çıkışlar yaşamıştı. Haftanın başında kayıplar dikkat çekerken, hafta ortasında kısmen toparlanan fiyatlar yeniden gerilemişti. Dün yaşanan yükselişlerin ardından bugünkü düşüş, altının kısa vadede yön arayışının sürdüğünü gösteriyor.Alış 4.362,36 TLSatış 4.362,78 TLAlış 7.139,00 TLSatış 7.201,00 TLAlış 14.279,00 TLSatış 14.403,00 TLAlış 28.470,00 TLSatış 28.674,00 TLAlış 3.318,02 dolarSatış 3.318,34 dolar