WhatsApp Paralı Abonelik Dönemini Başlatıyor! Fiyat Belli Oldu

Yıllardır tamamen ücretsiz ve reklamsız olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, belirli bölgelerde ücretli abonelik modelini test etmeye başladı. WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp'ın yeni Beta sürümü üzerinde yapılan incelemelerde, reklamları devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar artık para ödemek zorunda kalacak.Sızdırılan ekran görüntülerinde, reklamsız deneyimin bedelinin aylık yaklaşık 4 euro seviyesinde olacağı yazıyor. Bu da haberin yazıldığı tarihteki dolar/TL kuruna göre yaklaşık 208 TL'ye denk geliyor.Meta cephesinden henüz planlanan abonelik modeliyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şirketin daha önceki blog paylaşımlarında, reklamların kişisel sohbetlere veya aramalara yansımayacağı belirtiliyor. Yalnızca durumlar ve kanalların olduğu Güncellemeler sekmesinde reklam göreceksiniz.Platformun rotasını değiştirmesindeki temel etken, Avrupa Birliği'nin dayattığı sıkı regülasyonlara dayanıyor. Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Dijital Pazarlar Yasası (DMA), teknoloji devlerinin kullanıcılara 'kişiselleştirilmiş reklamlar' ile 'reklamsız kullanım' arasında şeffaf bir seçim hakkı sunmasını zorunlu kılıyor.Hizmet sağlayıcılar, kullanıcılara verilerinin işlenmesi karşılığında ücretsiz kullanım sunarken, verilerini paylaşmak istemeyenlere de ücretli bir alternatif göstermek zorunda kalıyor.Avrupa ve İngiltere pazarı için planlandığı düşünülen yeni WhatsApp deneyimi, 'ya reklamları kabul et ya da ödeme yap' mantığıyla işleyecek. Bazı kişilerin iddia ettiğinin aksine WhatsApp'ı kullanmak ücretli olmayacak. Abonelik ücretini ödemeyenler Güncellemeler sekmesinde reklamlarla karşılaşacak.