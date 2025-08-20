2. Narin Güran vakası mı? Çok sayıda parmak izi tespit edildi

Meydana gelen acı olayda küçük Zeynep'in kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Cansız bedenine Derik Akça Köyü'ne 1.5 km mesafede ulaşıldı.İddiaya göre, kırsal Akçay Mahallesi'nde oturan küçük Zeynep, önceki gün ailesine 'İncir yemeye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Bir süre sonra Zeynep'in incir ağaçlarının olduğu kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Zeynep'in cansız bedenini babasının otomobilinde battaniyeye sarılı halde buldu. Ailenin, Zeynep'i düştüğü yerden çıkardığı ve vefat ettiğini anlayınca battaniyeye sardığı öne sürüldü.Görevlilerin yaptığı kontrolde de küçük kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Zeynep'in cenazesi, Zıkreş mezrasında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Baba Kasım Sut, kızının düşme haberini korucu olarak görev yaptığı karakolda öğrendiğini belirterek, büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Battaniyede yapılan incelemede ise çok sayıda parmak izi olduğu görüldü.Küçük Zeynep'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından köyünde toprağa verildi. Ön otopsi raporunda küçük kızın, vücut bütünlüğünün bozulmadığı, iç organlarında darbeye bağlı kanamalar tespit edildiği öğrenildi. Zeynep'in düşme sonucu mu cinayet nedeniyle mi öldüğü kesin otopsi raporundan sonra belli olacak.Zeynep'in şüpheli ölümü, Narin Güran (8) cinayetini akıllara getirdi. Narin Güran Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolmuştu. Ardından küçük kızın cansız bedeni, 8 Eylül 2024'te köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulunmuştu.